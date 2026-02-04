Transporte pide al gobierno resarcir daños por la calidad de la gasolina

En esta jornada se reunieron autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Hidrocarburos junto a la Confederación de Choferes de Bolivia, representada por Lucio Gómez. La solicitud del sector del transporte fue que el gobierno pueda resarcir los gastos por los daños ocasionados por la gasolina.

Después de una reunión maratónica, los transportistas hablaron sobre los daños que ocasionó la mala calidad de combustible a vehículos y motos.

Gómez informó que al menos se tiene un reporte de 120 vehículos que se encuentran en los talleres mecánicos en La Paz con daños ocasionados por esta presunta gasolina de mala calidad.

Por su parte, según el dirigente, menciona que se llegó a un acuerdo con ministros del gobierno que se comprometieron a identificar a los responsables de la mala calidad de la gasolina.

“El gobierno, ellos tienen que hacer conocer de dónde proviene, quiénes son y cómo va a ser el compromiso (…) por eso pedimos que el gobierno debe cumplir estrictamente dar cumplimiento al acuerdo que se ha arribado con los cuatro ministros”, declaró Gómez.

Ante esta solicitud se esperará una respuesta oficial por parte del gobierno para que sea evaluado por este sector que amenazó con medidas de presión como bloqueos y marchas si no se da cumplimiento al acuerdo de esta jornada.

El ministro de Hidrocarburos y el presidente de YPFB en horas de la tarde informaron que esta falla se debió a la mala administración de los tanques de almacenamiento por la anterior administración de gobierno. Además, la ANH ha invitado a los dirigentes del transporte a poder acompañar la verificación de la calidad de los carburantes a los países de origen este próximo 5 de febrero.

Mira la programación en Red Uno Play