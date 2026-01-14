Diputado Alarcón solicita al canciller gestionar con Brasil la expulsión de Dorgathen

El diputado Carlos Alarcón envió una carta al canciller para que, a través de gestiones diplomáticas entre Bolivia y Brasil, puedan expulsar al exgerente de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) Armin Dorgathen por el caso Botrading.

El motivo de la solicitud sería porque Dorgathen, según el diputado, habría incumplido la ley 1552 de arraigo de altas autoridades del estado y que salió del país de forma irregular.

El diputado mencionó que tiene adelantada esta solicitud con el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo y que priorizarán la expulsión a la extradición de la exautoridad.

Dorgathen es investigado por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, sociedades y asociaciones, enriquecimiento ilícito y obstrucción de la justicia.

