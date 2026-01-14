Declaran en rebeldía a Armin Dorgathen y activan sello rojo de Interpol

El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, fue declarado en rebeldía e Interpol activó el Sello Rojo en su contra luego de no presentarse este miércoles a la audiencia convocada en el Juzgado Quinto de Instrucción, dentro del proceso conocido como caso Botrading. La información fue confirmada por Curmi Rocha, abogado denunciante.

“El señor Dorgathen no compareció ante el juzgado y el juez lo ha declarado rebelde, emitiendo el mandamiento de apremio en su contra”, informó Rocha.

Agregó que ayer, Dorgathen habría presentado un memorial mencionando que él se encontraba en Brasil en calidad de refugiado; sin embargo, dijo que el juez ha rechazado toda vez que el documento no cuenta con el respaldo y documentación legal correspondiente avalada por Cancillería.

Por su parte, el fiscal a cargo de las investigaciones, Omar Yujra, afirmó que se activó el Sello Rojo de Interpol en contra del expresidente de la estatal Armin Dorgathen.

De acuerdo con el jurista, el exejecutivo de YPFB es investigado por la firma de 12 contratos entre Botrading y YPFB, que habrían generado un presunto daño económico al Estado estimado en $us 857 millones.

Dorgathen fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Mira la programación en Red Uno Play