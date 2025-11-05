Mujer de 24 años sufre graves lesiones tras ser atropellada por un motociclista en Sacaba

En horas de la noche, paramédicos y personal de Tránsito del municipio de Sacaba se trasladaron hasta el kilómetro 1½ de la avenida Villazón, luego de registrarse un hecho de tránsito que dejó a varias personas heridas.

En el lugar, el conductor de una motocicleta y su acompañante fueron atendidos por socorristas y trasladados hasta el centro de salud más cercano.

De acuerdo con la información preliminar, una mujer de aproximadamente 24 años fue atropellada por la motocicleta. La víctima presentó lesiones de consideración y, debido a la gravedad de su estado, fue evacuada de inmediato hasta un centro médico.

Efectivos de Tránsito iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades en este hecho que generó alarma entre vecinos y transeúntes de la zona.

