La selección boliviana afrontará hoy domingo su último compromiso del año frente a Perú, en un amistoso internacional que servirá como parte del proceso de reconstrucción que impulsa el cuerpo técnico nacional. El encuentro se jugará desde las 16:30 (hora boliviana) en el estadio Félix Castillo Tardío, en la ciudad peruana de Chincha Alta.

El director técnico Óscar Villegas aprovechará este duelo para seguir consolidando su proyecto, enfocado en dar espacio a nuevos valores ante la escasez de futbolistas con amplio recorrido internacional. Desde que asumió el mando en julio de 2024, el entrenador ha priorizado la proyección de jugadores jóvenes como base del futuro del combinado nacional.

Uno de los nombres que aporta experiencia al plantel es Fernando Nava, extremo de Oriente Petrolero, quien tuvo un buen desempeño durante la temporada 2025 y ya sumó minutos en amistosos previos ante Jordania y Corea del Sur. El futbolista, formado en el Santos de Brasil, aparece como una de las referencias del equipo.

Antes de viajar a territorio peruano, la selección realizó cuatro sesiones de entrenamiento en Santa Cruz de la Sierra. Villegas destacó que el rival contará con futbolistas consolidados del medio local y con presencia en el exterior, lo que representa una prueba exigente para su equipo. El objetivo principal es llegar con rodaje al repechaje clasificatorio al Mundial 2026.

En el caso de Perú, el plantel fue conformado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), con la intención de mantener la actividad competitiva tras el cierre de las eliminatorias sudamericanas y dar visibilidad a jugadores del ámbito local y foráneo. La conducción técnica estará a cargo de Gerardo Ameli, y entre los convocados sobresale el arquero Pedro Gallese como uno de los referentes del grupo.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se dio el 20 de marzo de este año, cuando Perú se impuso por 3-1 en Lima, en un partido correspondiente a las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica.

