Accidente en Patacamaya: bus se vuelca en carretera al occidente de Cochabamba y deja varios heridos

Impactantes imágenes llegaron hasta nuestro medio y muestran la gravedad de un accidente de tránsito registrado cerca de la medianoche en el sector de Patacamaya, carretera al occidente del país. En el material audiovisual se observa una flota volcada a un costado de la vía, mientras pasajeros heridos son retirados del vehículo por otras personas que se encontraban en el lugar.

Hasta el momento no se ha confirmado la cantidad de heridos, ni si se registraron fallecidos. Las personas que auxiliaron a los pasajeros ayudaron a sacar a quienes podían caminar, mientras que otros permanecían tendidos en el suelo esperando asistencia médica.

Se espera que en el transcurso del día la unidad de Tránsito emita un informe oficial para detallar las causas del vuelco, las condiciones en las que viajaba el bus y el estado de salud de las personas afectadas.

Este accidente se suma a otros hechos registrados en rutas interdepartamentales, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones, especialmente durante horarios nocturnos y en tramos de alto tráfico vehicular.

Mira la programación en Red Uno Play