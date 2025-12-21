30 años de cárcel para el joven que asesinó y desmembró a Virginia, hermana de su enamorada

La Justicia determinó la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para el joven acusado de asesinar y desmembrar a Virginia Cruz Paniagua, de 18 años, en la ciudad de Sucre.

La sentencia fue dictada este domingo durante una audiencia realizada en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer de la Capital, luego de que el acusado se sometiera a un procedimiento abreviado y admitiera su responsabilidad en el crimen.

El juez valoró los elementos presentados por el Ministerio Público, entre ellos el informe de autopsia, que confirmó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica, además del posterior desmembramiento del cuerpo, y las declaraciones testificales que vinculan directamente al acusado, quien era pareja de la hermana de la víctima.

Antecedentes del caso

Este hecho, considerado el segundo feminicidio del año en Chuquisaca, generó profunda conmoción por la extrema violencia empleada. Virginia fue reportada como desaparecida el jueves tras ser vista en inmediaciones del Mercado Campesino, y su cuerpo fue hallado sin vida el viernes en la zona de K’atalla Baja.

Durante su declaración, el acusado reconoció haber planificado el crimen y señaló los objetos que utilizó para ejecutarlo.

Según explicó el fiscal del caso, Daniel Cruz, el móvil del feminicidio estaría vinculado a un deseo reprimido de matar, y la víctima fue una de las personas más vulnerables y cercanas a su entorno.

El sentenciado será trasladado a un centro penitenciario para cumplir la condena máxima que establece la ley boliviana para este delito.

