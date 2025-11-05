¡No se levantó más! Abuelito quiso detener una golpiza y fue agredido en la av. 6 de Agosto

Las cámaras de vecinos y testigos registraron una escena que ha conmocionado a la zona de la avenida 6 de Agosto, en Cochabamba. En las imágenes, enviadas a nuestro medio, se observa cómo un sujeto corpulento agrede en reiteradas ocasiones a un joven en plena calle. El conflicto parecía ser solo una pelea entre dos personas hasta que un hombre mayor se acerca para pedir que detengan la violencia.

Según los testimonios, el hombre de la tercera edad solo intentaba calmar la situación. Sin embargo, el agresor cambia su foco y lo golpea de manera directa en el rostro y el cuello. El impacto fue tan fuerte que el adulto mayor cae de espaldas contra el pavimento, golpeándose la nuca.

Los vecinos relatan que el golpe fue mortal. “Se acercó a pedir que no se peleen, nada más… y el tipo lo tumbó. Cayó de nuca. Ahí mismo quedó”, denunció un testigo que filmó parte del hecho.

El agresor, tras provocar la caída, se retiró del lugar sin brindar ayuda ni mostrar preocupación mientras los vecinos corrían a auxiliar al hombre tendido en el suelo. Según las primeras versiones, el adulto mayor habría fallecido en el mismo sitio debido al golpe sufrido al caer.

Hasta el momento, se espera un reporte oficial de la Policía para confirmar la causa exacta del deceso, pero la indignación ya se hizo sentir.

Los residentes de la avenida 6 de Agosto aseguran que la inseguridad en la zona es constante y que han pedido en varias ocasiones mayor presencia policial, sin respuesta. “No puede ser que salgamos con miedo. Hoy fue este caballero. Mañana puede ser cualquiera de nosotros”, reclamó una vecina. “Murió intentando ayudar”, repiten los vecinos, mientras piden que el caso no quede en el olvido.

