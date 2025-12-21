La celebración de la feria titular en honor al Nacimiento del Niño Dios en el municipio de Huitán, Quetzaltenango, en Guatemala, se vio empañada por un grave accidente durante la ejecución del centenario "Baile de los Monos".

A través de videos captados por asistentes y difundidos por medios locales como Región Más Noticias, se observó el momento exacto en que uno de los participantes, ataviado con el traje tradicional, quedó suspendido de una cuerda a varios metros de altura.

En las imágenes se percibe la lucha del hombre por recuperar su posición. Durante varios segundos, el danzante intentó aferrarse desesperadamente a la soga únicamente con sus manos; sin embargo, el agotamiento físico venció su resistencia. Ante los gritos de terror de los presentes, el hombre se soltó y cayó al vacío. El impacto ocurrió primero contra el techo de calamina de una construcción cercana, la cual se rompió parcialmente debido a la fuerza del golpe, para finalmente terminar en el suelo.

Estado de salud reservado

Equipos de emergencia y autoridades locales se desplazaron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios al afectado y a otras personas que resultaron con lesiones leves tras el incidente. Aunque el accidente ha generado una fuerte conmoción en la comunidad de Quetzaltenango, se desconoce el estado de salud oficial del protagonista de la caída, así como su identidad, informa el portal Soy502.

El Baile de los Monos es una de las danzas más emblemáticas y antiguas de la región, caracterizada por la agilidad de sus intérpretes quienes realizan maniobras en las alturas. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar si se cumplían con las medidas de seguridad necesarias para esta presentación que forma parte del patrimonio cultural de la localidad.

