Lo que comenzó como un procedimiento de rutina por un presunto hurto en una tienda Walmart en Canton, Ohio, Estados Unidos, estuvo a punto de convertirse en un asesinato. Shane Newman, de 21 años, fue captado por cámaras corporales intentando disparar contra la cabeza de un oficial de policía, logrando salvarse este último debido a una falla mecánica en el arma del agresor.

El suceso ocurrió el pasado jueves, cuando el personal de seguridad de la tienda retuvo a Newman y a su acompañante, Katerina Jeffrey (23), tras observar que intentaban salir del establecimiento con mercancía sin pagar. Ambos fueron trasladados a la oficina de prevención de pérdidas para ser interrogados por un oficial de policía que acudió al llamado.

En los videos registrados por la cámara corporal —que el oficial había apoyado sobre una mesa— se observa un ambiente inicialmente calmado. Incluso, ante la pregunta de Jeffrey sobre si irían a la cárcel, el oficial respondió: "No, a menos que pase algo loco", informan Clarín y Bio Bio Chile.

El intento de ejecución

La situación dio un giro drástico cuando el oficial recibió una alerta por radio: Newman tenía una orden de arresto activa y era considerado "armado y peligroso". Casi en ese mismo instante, aprovechando un descuido mientras el agente verificaba sus datos, Newman extrajo un arma de fuego de un bolso que llevaba al hombro y la apuntó directamente a la cabeza del oficial.

Según el registro audiovisual y el testimonio posterior del agente, se escuchó un "clic" seco cuando Newman apretó el gatillo, pero la pistola se atascó.

Intervención heroica y captura

Antes de que el sospechoso pudiera intentar un segundo disparo o solucionar el fallo del arma, un empleado de seguridad de Walmart se abalanzó sobre él. Durante el forcejeo, se escuchó un segundo chasquido del arma fallida. El trabajador logró arrebatarle el revólver a Newman, permitiendo que el oficial tomara el control de la situación.

El agente, que ya había desenfundado su arma de servicio, explicó más tarde que no disparó contra el sospechoso para evitar herir al empleado que estaba luchando cuerpo a cuerpo con el agresor. Finalmente, con el apoyo de otros trabajadores, Newman fue inmovilizado en el suelo.

Tras el incidente, el oficial admitió que no detectó el arma durante el cacheo inicial, ya que el sospechoso solo entregó voluntariamente un recipiente con drogas ilegales y afirmó que solo portaba un teléfono.

Shane Newman: Enfrenta cargos por intento de asesinato, agresión criminal contra un oficial de policía, robo, posesión agravada de drogas y tenencia ilícita de armas. Se le impuso una fianza de 1 millón de dólares .

Katerina Jeffrey: Fue acusada de complicidad en el robo y posesión de municiones (dos balas de 9mm halladas en su bolsillo), teniendo prohibido portar armas por antecedentes previos.

El jefe de la policía de Canton, John Gabbard, calificó el evento como un recordatorio de los peligros constantes que enfrentan los oficiales y destacó la intervención de quienes ayudaron a evitar un desenlace fatal.

