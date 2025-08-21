TEMAS DE HOY:
Policial

Intervienen edificio donde se hospedó el brasileño que disparó a un policía

Autoridades secuestraron imágenes de cámaras de seguridad y maletas con objetos personales que serían del ciudadano brasileño.

Milen Saavedra

20/08/2025 20:40

Santa Cruz, Bolivia

La Fiscalía y la Policía intervinieron este miércoles el edificio donde se hospedaba Lucas Alves Dos Santos, ciudadano brasileño que el martes disparó contra un policía en la ciudad de Santa Cruz, hiriéndolo en la pierna durante una persecución.

En el operativo, realizado en la zona de Equipetrol, las autoridades secuestraron el vehículo del sospechoso, además de maletas con objetos personales y DVRs de cámaras de seguridad para esclarecer los movimientos del implicado.

“Se pudo secuestrar algunos objetos, hay tres maletas personales del investigado y DVRs para establecer lo ocurrido”, informó el fiscal Herlan Rodríguez.

El tiroteo se registró el martes en la Av. Busch y tercer anillo, cuando la Policía intentó detener a Dos Santos tras recibir información de que estaba armado. El sospechoso se resistió, abrió fuego y hirió a un agente en la pierna.

Dos Santos es considerado un individuo de alta peligrosidad y tiene antecedentes policiales en Brasil. La FELCC amplió los rastrillajes en varios puntos de Santa Cruz y también acudió al consulado brasileño para obtener información sobre su historial judicial.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran al sospechoso ingresando al edificio el lunes con varias maletas y saliendo el martes en un taxi, poco antes de protagonizar el tiroteo.

 

 

