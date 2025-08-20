Continúa la ‘cacería’ del extranjero armado que disparó contra un policía en Santa Cruz

La Policía Boliviana mantiene un intenso operativo en distintos puntos de Santa Cruz para dar con el paradero del hombre armado que, cerca del mediodía del martes, disparó e hirió a un uniformado durante un operativo encubierto en la zona del tercer anillo externo, entre las avenidas Busch y Radial 23.

El principal escenario de la búsqueda es el Cordón Ecológico, donde personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ingresó fuertemente armado y de civil, con la hipótesis de que el sujeto, aparentemente de nacionalidad brasileña, continúa escondido en esa área boscosa.

Según las investigaciones, cámaras de seguridad captaron al agresor cuando apuntaba y disparaba contra los policías antes de huir corriendo hacia el interior del Cordón. Desde entonces, varias unidades especiales han sido desplegadas no solo en el lugar del ataque, sino también en las Cabañas del Río Piraí, en Porongo y en la zona norte de la capital cruceña, en un intento por ampliar el cerco policial.

El uniformado herido se encuentra estable, mientras que las autoridades policiales han confirmado que los operativos continuarán durante toda la jornada hasta lograr la captura del pistolero.

Mira la programación en Red Uno Play