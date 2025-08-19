Revelan videos del momento en que un hombre armado dispara contra policías en Santa Cruz

Nuevos videos muestran el preciso instante en el que un hombre armado apunta y dispara contra efectivos policiales en la zona del tercer anillo externo, entre las avenidas Busch y Radial 23 en Santa Cruz de la Sierra, hecho que dejó a un uniformado herido de bala en la pierna derecha.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad a la que tuvo acceso la Red Uno de Bolivia muestran al sospechoso retrocediendo de espaldas en una calle, cuando de forma repentina extrae un arma de fuego y dirige el cañón hacia el lugar donde se encontraban los agentes que lo seguían. Inicialmente intenta cubrirse tras un poste, pero luego opta por escapar por otra calle, mientras mantiene el arma levantada.

En otra grabación, realizada por un vecino desde un edificio, se escuchan las detonaciones y se observa al atacante apuntando de frente mientras retrocede, antes de huir del lugar. Segundos después, aparece un policía con chaleco de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) persiguiéndolo.

El hecho dejó a un uniformado herido en la pierna derecha, quien fue trasladado de inmediato a un centro médico. Según reportes preliminares, la víctima se encuentra fuera de peligro y su vida no corre riesgo.

La Policía boliviana desplegó un operativo en el Cordón Ecológico, zona por la que el sospechoso habría escapado tras el enfrentamiento.

El subcomandante departamental de la Policía, coronel Jorge Silva, señaló que el hombre sería de nacionalidad brasileña y que, tras abrir fuego contra los efectivos, se internó en el área boscosa.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades confirmaron que la búsqueda continúa y que se han movilizado diferentes unidades policiales para dar con el paradero del atacante.

A continuación, los videos:

