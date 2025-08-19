TEMAS DE HOY:
Policial

[VIDEO] “Se está desangrando el señor”: Sujetos disparan y dejan herido de bala a un policía en Santa Cruz

De acuerdo con información inicial, el oficial estaba siendo perseguido por los agresores, quienes realizaron al menos ocho disparos.

Charles Muñoz Flores

19/08/2025 12:29

Agente policial baleado en Santa Cruz: momento crítico captado en video. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un oficial de policía resultó herido de bala este martes en la zona del tercer anillo externo, entre las avenidas Busch y Radial 23, luego de que sujetos le dispararan mientras estaba de civil, según reportes preliminares.

El agente recibió un impacto en la pierna derecha y fue trasladado de inmediato a un centro de salud, donde se encuentra recibiendo atención médica.

De acuerdo con información inicial, el oficial estaba siendo perseguido por los agresores, quienes realizaron al menos ocho disparos. Las circunstancias exactas del hecho aún no han sido esclarecidas.

En un video que circula en redes sociales, se observa al agente sentado en el suelo mientras dos personas intentan controlar la hemorragia mediante un torniquete improvisado. “Está saliendo harta sangre”, dice un hombre en la grabación, mientras una mujer agrega: “Por eso tienen que llevarlo ya, se está desangrando el señor”.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un informe oficial sobre el motivo del ataque. Se espera que en las próximas horas la Policía y la Fiscalía brinden detalles sobre la evolución del estado de salud del agente y las investigaciones correspondientes.

