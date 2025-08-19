“No quiso denunciar y encubrió a su hijo”: desgarrador testimonio de madre de menor violada por su hermanastro

Un caso estremecedor de abuso infantil se registró en el Barrio Rosario del municipio de Warnes, donde una madre denunció que su hija menor de dos años y once meses fue víctima de violación por parte de su hijastro.

El presunto agresor ya fue aprehendido, junto al padre de la menor, acusado de complicidad y violencia familiar. Ambos permanecen en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

La madre, en contacto con el programa El Mañanero, relató entre lágrimas el calvario que vive su familia.

“Yo pido justicia. Por mí, por mi hijo y sobre todo por mi hija. Ella tiene un trauma psicológico. Que lo metan preso. Que no lo larguen. Que se haga justicia”, clamó.

Según su testimonio, el padre de la menor fue informado del abuso, pero en lugar de denunciar, optó por encubrir a su hijo.

“Yo le conté como mamá, pensé que iba a reaccionar como todo papá. Pero él lo tapó. No quiso denunciar. Me dijo que me callara, que si hablaba me iba a quemar la boca”, denunció la mujer.

La madre presentó pruebas contundentes ante la Defensoría: audios, videos, fotografías de la ropa interior de la niña con manchas de sangre, y evidencias de agresiones físicas a otro de sus hijos, de nueve años.

“Le pegó con el cinturón porque el niño le dijo que su hermanita le estaba repitiendo lo que le habían hecho”, relató.

Además de la acusación por violación agravada, el padre será investigado por complicidad y violencia familiar. La Defensoría del Pueblo ya intervino en el caso, y se espera que el Ministerio Público tome declaraciones informativas en las próximas horas.

