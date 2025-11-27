TEMAS DE HOY:
Gley Salazar y su esposo dan la bienvenida a su pequeña Clarita

La llegada de Clarita colmó de alegría a Gley y Agustín, quienes compartieron una tierna imagen de su bebé recién nacida.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/11/2025 7:33

Santa Cruz, Bolivia

Pasadas las 21:00 horas del miércoles 26 de noviembre, la presentadora del programa matutino El Mañanero, Gley Salazar, y su esposo, Agustín Belforte, confirmaron con alegría el nacimiento de su primera hija, Clara.

Gley ingresó al hospital durante la tarde y estuvo acompañada en todo momento por sus familiares más cercanos. Agustín participó activamente del proceso, ingresando a la sala de cirugía para acompañar a su esposa durante este emotivo momento.

Tras el nacimiento, la pareja compartió una tierna imagen de la manito de la recién nacida, generando una ola de felicitaciones y muestras de cariño en redes sociales.

Desde la familia de Red Uno, enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a Gley, Agustín y toda su familia por la llegada de esta hermosa bebé. Esperamos ver pronto a Gley de regreso en las pantallas, disfrutando esta nueva etapa llena de amor y felicidad.

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

