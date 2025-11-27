Gley Salazar y su esposo dan la bienvenida a su pequeña Clarita

Pasadas las 21:00 horas del miércoles 26 de noviembre, la presentadora del programa matutino El Mañanero, Gley Salazar, y su esposo, Agustín Belforte, confirmaron con alegría el nacimiento de su primera hija, Clara.

Gley ingresó al hospital durante la tarde y estuvo acompañada en todo momento por sus familiares más cercanos. Agustín participó activamente del proceso, ingresando a la sala de cirugía para acompañar a su esposa durante este emotivo momento.

Tras el nacimiento, la pareja compartió una tierna imagen de la manito de la recién nacida, generando una ola de felicitaciones y muestras de cariño en redes sociales.

Desde la familia de Red Uno, enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a Gley, Agustín y toda su familia por la llegada de esta hermosa bebé. Esperamos ver pronto a Gley de regreso en las pantallas, disfrutando esta nueva etapa llena de amor y felicidad.

