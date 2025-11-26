Suspenden a una policía por grabar videos ‘inapropiados’ con su uniforme (VIDEO)

El caso de Nicole Gabriela V., una joven oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), estalló esta semana y se convirtió en uno de los episodios más controvertidos dentro de la fuerza. La agente, que se encontraba con licencia médica, fue pasada a disponibilidad después de que se viralizaran videos insinuantes en TikTok y contenido 'inapropiado' en OnlyFans en los que aparece vistiendo su uniforme reglamentario.

Los primeros videos que detonaron el escándalo muestran a Nicole bailando y haciendo gestos provocativos junto a otra mujer mientras juegan al pool. Aunque no lucen distintivos identificatorios, desde la institución señalaron que el uso del uniforme —incluso sin insignias visibles— constituye una falta grave tipificada como conducta “indecorosa”, afectando el prestigio de la fuerza y violando la Ley 5688 de Seguridad Pública.

La Policía de la Ciudad inició un sumario administrativo y activó la intervención de Asuntos Internos. Mientras dure la investigación, Nicole fue suspendida. La posible sanción final podría ser su exoneración.

En medio del escándalo, Nicole decidió dar su versión en televisión. Aseguró que se encontraba bajo licencia médica por una intoxicación derivada de violencia de género, un episodio que —según dijo— ocurrió en junio pasado.

“Cobraba menos de la mitad de mi sueldo. Soy mamá, ayudo a mi familia, me vi obligada a buscar otra salida laboral. Lo más rápido que se me ocurrió fue esto, en la desesperación”, explicó en el programa Tarde o Temprano por El Trece.

Horas más tarde, en Telenoche, reveló que en apenas un mes generó 6 millones de pesos argentinos, unas diez veces su salario policial. También aseguró que no es la única integrante de la fuerza que recurre a plataformas de contenido para adultos: “Hay muchas compañeras y compañeros que también lo hacen.”

Aun así, aceptó que conocía el riesgo de una sanción: “Sabía que podía tener una falta administrativa, pero no pensé que iba a tomar esta magnitud, me siento arrepentida”, dijo antes de pedir disculpas públicas.

Respecto a si los seguidores le pedían aparecer con uniforme, se limitó a responder: “Suelen pedir esas cosas”.

Además del sumario interno, un fiscal presentó una denuncia por trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo, acusación que Nicole calificó como “fuera de lugar”, asegurando que todo el contenido fue generado sin participación de terceros y que las mujeres que la acompañan “hacen OnlyFans de forma particular”.

Mientras tanto, la cúpula policial mantiene su postura: el uso del uniforme en contenido sexualizado constituye una falta grave que podría derivar en su expulsión definitiva.Nicole, sin embargo, fue tajante respecto a su futuro: “No pienso dejar OnlyFans. Soy consciente de que me pueden dar la baja.”

El caso abrió un intenso debate sobre el empleo del uniforme oficial, los límites de la vida privada de los agentes y los bajos salarios en las fuerzas de seguridad, mientras la investigación continúa y la joven policía espera una resolución que podría marcar un precedente dentro de la institución.

Mira la programación en Red Uno Play