Internacional

Ocultó más de dos kilos de cocaína en peluches: detienen a boliviana en Argentina

Los agentes hallaron más de 2 kilos de cocaína escondidos dentro de peluches. La propietaria era una mujer de nacionalidad boliviana que llevaba nueve paquetes de droga ocultos dentro de juguetes.

Red Uno de Bolivia

26/11/2025 20:35

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Escuchar esta nota

Los agentes de seguridad de Argentina hallaron más de dos kilos de cocaína escondidos dentro de peluches. La propietaria de la carga era una mujer de nacionalidad boliviana, quien transportaba nueve paquetes de droga camuflados en juguetes, según informó el medio internacional Infobae.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la inspección se realizó en un ómnibus que operaba bajo la modalidad de “tour de compras”, un tipo de transporte utilizado con frecuencia para trasladar diferentes cargas.

Durante la revisión se detectó la presencia de sustancias ilícitas, por lo que se procedió al registro minucioso del equipaje.

El hallazgo fue posible gracias a la intervención de un can detector llamado Fedra, que marcó las bolsas donde se ocultaba la droga. La Gendarmería Nacional procedió a detener a la mujer boliviana, propietaria de los paquetes, quien quedó inmediatamente a disposición de la justicia.

El Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán ordenó el secuestro de toda la mercadería incautada. Las autoridades investigan si la detenida operaba por cuenta propia o si formaba parte de una red de narcotráfico internacional.

 

 

