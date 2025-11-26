Un accidente que, por fortuna, terminó en una anécdota viral y no en tragedia, tuvo lugar en el Puente del Centenario en Sevilla, España, infraestructura que actualmente se encuentra en una millonaria obra de ampliación. Un baño portátil utilizado por los obreros cayó desde varias decenas de metros de altura sobre la carretera en pleno flujo vehicular.

El suceso, capturado en video por automovilistas, ocurrió la tarde del pasado jueves alrededor de las 17:30 horas (hora local). En las impactantes imágenes se ve cómo la cabina de aseo portátil se desploma mientras es trasladada por una grúa en las alturas del puente, cayendo aparatosamente en el carril central de la autopista SE-30, informa El País.

Milagro en la carretera

A pesar de que el puente registra un tránsito diario de cerca de 90,000 vehículos y la hora de la caída era de alto flujo, la cabina no impactó sobre ningún coche. El objeto se hizo pedazos al estrellarse contra el asfalto, esparciendo su contenido y obligando a la interrupción inmediata de la circulación.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni otros daños materiales aparte de la destrucción de la cabina. La escena generó pánico entre los conductores, aunque rápidamente se convirtió en un video viral en redes sociales como TikTok, donde la caída y los comentarios jocosos de los testigos han generado miles de reacciones. La empresa constructora, Acciona, anunció que está recabando todos los informes necesarios y que "depurará responsabilidades" para determinar la causa de por qué el aseo portátil se desprendió de la grúa, reporta El Correo de Andalucía.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play