Un insólito y preocupante episodio ocurrió en la playa de Negritos, en la provincia de Talara (Piura), donde un ejemplar de tiburón megaboca (Megachasma pelagios), una de las especies más raras y menos documentadas del planeta, apareció varado durante la mañana del domingo 23 de noviembre. El hallazgo, que pudo convertirse en un acontecimiento valioso para la ciencia marina, terminó en un lamentable acto de depredación.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios pobladores fileteando grandes trozos del animal sin ninguna supervisión. Algunos cargan pedazos de carne al hombro, mientras otros continúan cortando el cuerpo del escualo pese al desconocimiento sobre las causas de su muerte y el riesgo sanitario que implica su consumo.

El fotógrafo Moisés Prieto Álvarez, quien reportó el hallazgo, denunció la ausencia total de autoridades, como Capitanía de Puerto, Serenazgo o representantes del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), que pudieran asegurar la zona y preservar el espécimen.

“Más allá del hecho, esto evidencia la falta de educación ambiental y la ausencia de protocolos frente a un hallazgo tan importante para la ciencia”, señaló Prieto en sus redes sociales.

La especie, identificada por primera vez en 1976, cuenta con menos de cien registros en el mundo. Por ello, especialistas marinos consideran que cada avistamiento es una oportunidad crucial para estudiar su comportamiento, morfología y estado de conservación. Sin embargo, en Negritos, el interés científico quedó relegado por la improvisación y el aprovechamiento inmediato de los vecinos.

A continuación, el video:

