Un olor reveló la masacre: la historia del joven que descuartizó a sus tíos y primos

El 17 de septiembre de 2016, los vecinos de un barrio residencial en Pioz, Guadalajara, comenzaron a percibir un olor “nauseabundo” que salía de un chalet ocupado por una familia brasileña recién llegada a la zona. Lo que parecía una simple queja vecinal terminó destapando uno de los crímenes más brutales cometidos en España.

Al ingresar al inmueble, los agentes de la Policía local hallaron una escena indescriptible: Marcos Campos Nogueira (41), su esposa Janaína Santos Américo (40) y sus dos hijos María Carolina (4) y David (1) estaban descuartizados y sus restos repartidos en seis bolsas de basura. La casa, casi vacía y sin signos de violencia externa, aumentó el misterio.

Las autopsias determinaron que las víctimas habían sido asesinadas al menos un mes antes y que murieron de forma rápida, sin evidencias de tortura. La hipótesis inicial apuntaba a un ajuste de cuentas, pero la investigación pronto dio un giro inesperado: el asesino estaba dentro de la familia.

El sobrino en la mira

Tres semanas después del hallazgo, el Juzgado de Instrucción Nº1 de Guadalajara emitió una orden de detención internacional contra Patrick Nogueira Gouveia, de 20 años, sobrino de Marcos. El joven había tomado un vuelo a Brasil dos días después del descubrimiento de los cuerpos, un viaje que adelantó sin explicación.

La primera señal que despertó sospechas fue que el 17 de agosto, fecha estimada de los asesinatos, Marcos faltó a su trabajo sin aviso. A través de la geolocalización, los investigadores confirmaron que Patrick estuvo esa noche en el chalet. Su teoría: mató a la familia, pasó horas descuartizando los cuerpos y luego tomó un bus al centro de Guadalajara, donde se mezcló con normalidad entre la gente.

El 19 de octubre, Patrick regresó de Brasil y se entregó voluntariamente a la Guardia Civil. Apenas bajó del avión, fue detenido.

Chats y frases que helaron a los investigadores

La investigación avanzó con pruebas que resultaron demoledoras. Patrick se había mudado a España seis meses antes, invitado por su tío Walfran para estudiar y “enderezar su vida”. Convivió cinco meses con la familia que luego mataría.

Al día siguiente de su detención, el joven confesó los hechos.

“Sentí un odio irrefrenable, tenía que matarlos”, declaró.

Durante el juicio se revelaron peritajes y conversaciones de WhatsApp que reconstruyeron su estado mental y la planificación del crimen. En un chat con su amigo Marvin Henriques, en Brasil, Patrick relataba lo ocurrido mientras estaba aún en la escena:

“No sabes lo difícil que es limpiar.”

“Solo huelo sangre y eso que me he duchado.”

“Nunca había sentido esto antes.”

Algunos medios informaron que incluso envió fotos de los cadáveres.

También escribió a su novia, Ester, un día antes de entregarse:

“Yo nací para esto.”

“Sigo mis instintos.”

“Hago lo que mi cuerpo me pide.”

Los peritos confirmaron ADN del acusado en el cuchillo usado para matar y otro empleado en el desmembramiento. Además, antes del cuádruple asesinato buscó en Google:

“¿Cómo matar a alguien en tres segundos?”

La fiscalía estableció que el móvil era vivir una experiencia “real” similar a los contenidos violentos que consumía en internet. También determinó que Patrick robó dinero de la familia y vivió “como si nada” durante un mes.

La sentencia

La defensa alegó daño cerebral, pero la magistrada desestimó el argumento.

En noviembre de 2018, el jurado declaró a Patrick Nogueira culpable de los cuatro asesinatos, y la jueza María Elena Mayor lo condenó a tres penas de prisión permanente revisable y una cuarta de 25 años de cárcel.

El caso quedó registrado como uno de los crímenes familiares más atroces en la historia reciente de España.

