Internacional

Condenan a 14 años de prisión a expresidente peruano Vizcarra por corrupción

Vizcarra, jefe de Estado en Perú entre 2018 y 2020 y conocido por su lucha anticorrupción, había sido acusado por la fiscalía de recibir 640.000 dólares de empresas constructoras a cambio de la concesión de obras públicas

AFP

26/11/2025 14:06

Foto AFP
Perú

La justicia de Perú condenó este miércoles al expresidente de centroizquierda Martín Vizcarra a 14 años de prisión por un caso de supuestos sobornos recibidos en la época en que era gobernador de la región Moquegua hace 11 años.

"La pena a imponerse es de 14 años de pena privativa de la libertad", dijo Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional al leer la sentencia.

Vizcarra, jefe de Estado entre 2018 y 2020 y conocido por su lucha anticorrupción, había sido acusado por la fiscalía de recibir 640.000 dólares de empresas constructoras a cambio de la concesión de obras públicas en Moquegua entre 2011 y 2014.

 

