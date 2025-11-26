Panificadores rompen con el Gobierno y suben el pan a Bs 0,80

A partir de este miércoles, el pan de batalla pasará de Bs 0,50 a Bs 0,80 por una unidad de 60 gramos, confirmó la Confederación de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol).

El aumento se decidió ante la falta de entrega de insumos subvencionados por parte del Gobierno, según explicó el secretario ejecutivo de la organización, Rubén Ríos.

“Desde hoy, desde las 11:00 en adelante, se autoriza a todas nuestras bases a vender el pan a 80 centavos en todo el país”, dijo Ríos durante el anuncio oficial.

El dirigente señaló que la medida se da tras la ruptura del documento de convenio que mantenían con el Gobierno. Además, denunció que, pese a existir un compromiso de convocarlos a un diálogo este miércoles para definir el tema de la subvención, la reunión nunca se concretó.

Ríos explicó que el precio se ajusta a la realidad del mercado, ya que ahora los panificadores deben adquirir harina, manteca, azúcar y levadura sin subsidio, a precios libres. También criticó la actitud del Gobierno, al asegurar que se reúne con otros dirigentes que considera ilegítimos y no da soluciones a los problemas del sector.

La medida comenzará a aplicarse de inmediato y podría impactar en el costo de la canasta familiar si se mantiene durante los próximos días.

