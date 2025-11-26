En el “miércoles jurídico” de El Mañanero, los seguidores eligieron un tema muy consultado: el divorcio. La abogada Eliane Hinojosa, del Consorcio Soliz y Asociados, explicó cuáles son los requisitos, cuánto cuesta el trámite y cuánto tiempo demora según el tipo de proceso.

Dos vías para divorciarse en Bolivia

Hinojosa aclaró que la Ley 603 contempla dos tipos de divorcio: el judicial y el notarial.

1. Divorcio notarial

Esta vía es la más rápida, pero solo aplica cuando:

No existen hijos menores de edad.

No hay bienes en común.

Ambos cónyuges están de acuerdo.

Requisitos:

Certificado de matrimonio actualizado.

Certificación de inexistencia de bienes comunes.

Certificación de no tener deudas compartidas.

Certificados de nacimiento actualizados de los hijos (si los hay, pero deben ser mayores de edad).

Voluntad expresa de ambos cónyuges.

En notaría, el matrimonio puede quedar disuelto prácticamente en el acto.

2. Divorcio judicial

La abogada recordó que la Ley 603 eliminó la necesidad de justificar el divorcio con pruebas de infidelidad, violencia u otras causales.

“Ahora basta la voluntad de una de las partes para iniciar el proceso”, explicó.

Requisitos principales:

Certificado de matrimonio actualizado (se obtiene en cualquier Registro Civil por Bs 50).

Certificados de nacimiento actualizados de los hijos, si son menores de edad.

Estos documentos sirven para acreditar filiación y establecer medidas sobre guardas, asistencia familiar o régimen de visitas cuando corresponde.

¿Cuánto cuesta un divorcio?

Según Hinojosa, los honorarios varían según cada abogado y el tipo de proceso.

Divorcio de mutuo acuerdo: Desde Bs 2.500 hasta Bs 3.000 . Es la vía más económica y rápida.

Divorcio contencioso (cuando una de las partes no está de acuerdo): El costo puede variar según la complejidad del caso y los profesionales involucrados.



¿Cuánto tarda?

Mutuo acuerdo: menos de un mes .

Contencioso: entre un mes y un mes y medio, aunque puede extenderse si surgen incidentes o desacuerdos adicionales.

