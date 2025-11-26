Se inyectó vaselina para parecerse a “Popeye” y hoy podría perder los brazos

Un influencer ruso podría perder ambos brazos tras haberse inyectado vaselina en los bíceps para parecerse al personaje “Popeye”. Kirill Tereshin, de 29 años, buscó aumentar el volumen de sus brazos mediante la aplicación de vaselina y synthol, pero su organismo reaccionó de forma adversa y desarrolló infecciones severas que hoy ponen en riesgo su salud.

Tereshin es conocido en redes como el “Popeye ruso” por la apariencia de sus brazos. La imagen lo llevó a acumular más de 157 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado con su transformación física.

Sin embargo, en los últimos días recibió una noticia devastadora: los médicos advirtieron que podría perder ambos brazos debido a los daños internos provocados por las sustancias que se inyectó durante años. Su cuerpo rechazó el material, lo que desencadenó un deterioro progresivo de los tejidos.

Según informó el New York Post, el primer diagnóstico crítico que enfrentó fue una fibrosis tisular, originada por la acumulación de material extraño en los músculos. Esta condición endureció de manera patológica los bíceps. Pero su situación se agravó aún más por la aparición de necrosis, que está deteriorando los tejidos y ocasiona infecciones recurrentes que no responden a los tratamientos.

En sus redes sociales, Tereshin compartió imágenes de su recuperación y explicó que está a la espera de que las heridas sanen para conocer la verdadera gravedad del daño. En una de las fotografías escribió: “Ahora estamos esperando que todo se cure, luego veremos si hay algo inflamado ahí abajo”, mostrando su brazo con cicatrices visibles.

El influencer señaló que es probable que necesite nuevas intervenciones para limpiar las áreas necrosadas y someterse a injertos de piel. El objetivo principal es salvar sus brazos, aunque por ahora no puede pasar por más cirugías hasta que las infecciones estén controladas.

