Brutal ataque: asesinan a la artista latina DELAROSA, de 22 años

La madrugada del sábado se tiñó de violencia en Northridge, Los Ángeles. Maria De La Rosa, la cantante de 22 años conocida artísticamente como DELAROSA, fue asesinada a balazos en lo que la policía describió como “una emboscada”. El ataque ocurrió alrededor de la 1:25 de la mañana, sobre Bryant Street, cerca de Tampa Avenue.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), dos hombres se acercaron a un vehículo estacionado y abrieron fuego sin aviso, disparando varias veces contra sus ocupantes.

Maria recibió impactos de bala y fue llevada de urgencia a un hospital, donde falleció horas después. Otras dos personas que estaban con ella resultaron gravemente heridas y permanecen en estado crítico.

Hasta ahora no hay detenidos y los investigadores aún desconocen el móvil del ataque. La policía pidió colaboración a la comunidad para aportar información que permita identificar a los responsables.

El último mensaje de DELAROSA y el dolor en redes

“La muñeca mala soy yo”, se leía en su biografía de Instagram, donde reunía más de 40.000 seguidores. Su último posteo, del 30 de octubre, incluía un adelanto de música nueva y un mensaje en español:

“Ocupada cocinando en el Stu, no me llames. Ya es tiempo… GAME TIME BABY”.

Su tema más reciente, No Me Llames, había salido en agosto.

Tras conocerse la noticia, las redes se inundaron de mensajes de despedida.

Deyanira De La Rosa, presuntamente familiar de la artista, compartió homenajes y recuerdos en las historias de la cuenta de la cantante.

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Devin Christiansen, quien recordó que Maria lo acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando se conocieron en un gimnasio hace casi diez años.

“No puedo estar lo suficientemente agradecido de haberla conocido en mi peor momento”, escribió. “Dios recibió un ángel. Recen por ella y su familia”.

También expresaron su dolor figuras de la música latina, como el productor Jimmy Humilde, Juan Moisés, vocalista de Los Gemelos de Sinaloa, y el ingeniero Times J Martínez, quien lamentó que una artista tan joven y talentosa haya muerto “por violencia”.

Mientras tanto, el LAPD continúa investigando y busca pistas que permitan esclarecer el crimen y detener a los asesinos de la joven cantante.

