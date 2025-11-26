Investigan la muerte de una mujer que presuntamente murió electrocutada en Santa Cruz

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron hasta un centro de salud ubicado en la zona Los Lotes, en Santa Cruz, para iniciar las investigaciones preliminares y levantar los primeros indicios que permitan determinar cómo ocurrió el hecho.

Según los reportes iniciales, la Policía fue alertada sobre el fallecimiento de la mujer; sin embargo, hasta el momento se manejan pocas hipótesis y se aguarda el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para establecer si la muerte fue producto de una electrocución accidental u otra situación.

Las autoridades continuarán recabando declaraciones y evaluando las condiciones para esclarecer el caso.

