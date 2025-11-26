Cadena perpetua para la niñera que mató a golpes a un bebé de 22 meses

Una niñera de 24 años fue condenada a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Kyrie, un nene de apenas 22 meses al que debía cuidar. La sentencia se dictó el 4 de noviembre, después de que un jurado encontrara culpable a Kimora Hodges de homicidio en primer grado y abuso infantil, tras un juicio de seis días. El caso generó conmoción en Michigan por la brutalidad del ataque.

El crimen que impactó a la comunidad de Roseville

El hecho ocurrió en junio de 2022, cuando Hodges llamó a la madre del pequeño, Taylor Starks, de 18 años, para decirle que su hijo había ingerido jabón y sufría una reacción alérgica. Al llegar a su casa, Starks encontró a Kyrie convulsionando y lo trasladó de urgencia al hospital.

Los médicos detectaron que el niño tenía hemorragia subdural, hemorragias retinianas bilaterales y múltiples lesiones compatibles con un fuerte traumatismo. Según relató la madre, el pequeño presentaba golpes en la cabeza, sangrado en los oídos y tuvo que ser operado de urgencia.

“Todo lo que sé es que ella tiró a mi hijo contra la pared y lo sacudió muy fuerte. Eso es solo una parte de lo que le hizo”, dijo Starks, devastada.

La condena y el mensaje del tribunal

La investigación concluyó que Hodges fue responsable directa de las lesiones que terminaron con la vida de Kyrie. El tribunal la condenó a cadena perpetua sin libertad condicional por homicidio y a 15 a 40 años de prisión por abuso infantil.

“El fallo de hoy refleja la gravedad del crimen cometido. Las acciones de la acusada provocaron la trágica muerte de un niño inocente”, afirmó el fiscal del condado de Macomb, Peter J. Lucido, tras conocerse la sentencia.

“El sistema de justicia tiene el deber de proteger a los más vulnerables, y la condena subraya ese deber”, agregó.

El dolor de una madre

Tras la muerte de Kyrie, Taylor Starks compartió un mensaje desgarrador en redes sociales:

“Estoy sufriendo tanto porque vos eras mi todo. Te tuve a los 16, sola, y siempre estuvimos juntos. Crecimos juntos”.

Durante el juicio, la joven afirmó que no siente odio hacia Hodges, pero lamentó que la acusada no asumiera su responsabilidad.

“Espiritualmente nunca vas a estar bien, porque no aceptás lo que hiciste”, le dijo frente al tribunal.

“Me arrebataste a mi hijo, pero de verdad te deseo lo mejor, porque lo vas a necesitar más que yo”.

