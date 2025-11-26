¡Insólito! Ladrón queda atrapado y humillado en la puerta giratoria de un banco en Brasil

Lo que debió ser un golpe, terminó en un papelón de proporciones virales. Un joven de 20 años intentó robar una sucursal bancaria en la ciudad de Carangola, Minas Gerais, Brasil, pero su plan se frustró de la manera más insólita: quedó atrapado durante casi 20 minutos en la puerta giratoria blindada, forcejeando desesperadamente hasta perder su bermuda y quedar en ropa interior. El suceso, captado en su totalidad por las cámaras de seguridad, ocurrió durante la madrugada del domingo en una sucursal de la Caixa Econômica.

El fallido golpe y el encuentro con la puerta

Según el registro, el joven ingresó a la zona de cajeros automáticos con la intención de destrozarlos a golpes y patadas para llevarse dinero. Pese a dañar al menos tres máquinas, no logró conseguir efectivo. El momento cúspide de la noche de errores llegó cuando el frustrado ladrón intentó huir. La puerta giratoria blindada cumplió su función de seguridad al pie de la letra: lo atrapó primero por la cintura y luego por el cuello.

En su frenético intento por liberarse de la estructura, la ropa del joven se enganchó, y en medio del forcejeo de casi 20 minutos, perdió el pantalón, quedando expuesto únicamente en calzoncillos. Las imágenes de un hombre semidesnudo luchando contra el mecanismo de seguridad circularon en redes sociales, generando miles de comentarios y burlas.

"El peor intento de robo"

Una vez que finalmente logró zafarse del enredo, y todavía en ropa interior, el joven deambuló por la sucursal buscando objetos de valor. Revisó escritorios, cajones y armarios. Incluso se detuvo frente a un termo de café que, para sumar a su mala suerte, estaba vacío. En ninguna parte logró llevarse un solo centavo.

Alertados por el sistema de seguridad, la Policía Militar llegó al banco casi dos horas y media después del ingreso inicial del ladrón. Lo encontraron escondido debajo de una escalera, con heridas leves y aparentes signos de haber consumido sustancias, reportan medios locales como G1. El joven fue detenido en el acto y confesó su intención de robar los cajeros. Fue trasladado a un centro médico y puesto a disposición de la Justicia. La entidad bancaria informó que la sucursal abrió con normalidad al día siguiente.

Vea el video:

