La lista de expulsados en Blooming y Real Oruro tras la pelea campal

En total, 17 personas entre jugadores y miembros del cuerpo técnico de Real Oruro y Blooming fueron expulsadas luego de la pelea que se registró al finalizar el partido de vuelta por la semifinal en el estadio Jesús Bermúdez. Blooming logró su clasificación tras empatar 2-2 en Oruro y ganar 2-1 en Santa Cruz, quedando el marcador global 4-3 a favor de los cruceños.

Los expulsados de Blooming, que no podrán participar en las semifinales, son los siguientes jugadores:

César Menacho

Gabriel Valverde

Richet Gómez

Franco Posse

Roberto Carlos Melgar

César Romero (expulsado durante el partido)

Héctor Suárez

Además, del cuerpo técnico fueron sancionados:

Mauricio Soria

Henry Seas

José Luis “Papu” Vaca

Por su parte, los expulsados de Real Oruro, que deberán cumplir sus sanciones el próximo año, son los siguientes jugadores:

Raúl Gómez

Julio Vila

Yerco Vallejos

Eduardo Álvarez

Y del cuerpo técnico del equipo orureño fueron sancionados:

Marcelo Robledo

Iván Salinas

Rubén Poquechoque

El incidente marca uno de los episodios más violentos recientes en el fútbol boliviano, tras un encuentro que inicialmente había generado expectativas de una gran fiesta deportiva.

Mira la programación en Red Uno Play