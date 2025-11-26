TEMAS DE HOY:
Deportes

La lista de expulsados en Blooming y Real Oruro tras la pelea campal

Conozca la nómina de expulsados tras el vergonzoso episodio ocurrido después de la semifinal de la Copa Bolivia disputada en Oruro. 

Martin Suarez Vargas

26/11/2025 10:29

Foto: APG.
Oruro.

En total, 17 personas entre jugadores y miembros del cuerpo técnico de Real Oruro y Blooming fueron expulsadas luego de la pelea que se registró al finalizar el partido de vuelta por la semifinal en el estadio Jesús Bermúdez. Blooming logró su clasificación tras empatar 2-2 en Oruro y ganar 2-1 en Santa Cruz, quedando el marcador global 4-3 a favor de los cruceños.

Los expulsados de Blooming, que no podrán participar en las semifinales, son los siguientes jugadores:

  • César Menacho

  • Gabriel Valverde

  • Richet Gómez

  • Franco Posse

  • Roberto Carlos Melgar

  • César Romero (expulsado durante el partido)

  • Héctor Suárez

Además, del cuerpo técnico fueron sancionados:

  • Mauricio Soria

  • Henry Seas

  • José Luis “Papu” Vaca

Por su parte, los expulsados de Real Oruro, que deberán cumplir sus sanciones el próximo año, son los siguientes jugadores:

  • Raúl Gómez

  • Julio Vila

  • Yerco Vallejos

  • Eduardo Álvarez

Y del cuerpo técnico del equipo orureño fueron sancionados:

  • Marcelo Robledo

  • Iván Salinas

  • Rubén Poquechoque

El incidente marca uno de los episodios más violentos recientes en el fútbol boliviano, tras un encuentro que inicialmente había generado expectativas de una gran fiesta deportiva.

