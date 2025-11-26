Samuel plantea cerrar el Tribunal Constitucional tras revelarse más de 20.000 causas acumuladas

El líder político y empresario Samuel Doria Medina, cuestionó la existencia y el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, revelara que esta instancia acumuló 20.000 causas en tan solo tres años.

A través de sus redes sociales, Doria Medina expresó su preocupación por el nivel de congestión judicial, al considerar que tal cantidad de procesos en un periodo tan breve demuestra un “exceso de intromisión del TCP en todos los juicios del país”.

El político señaló que la acumulación de miles de causas evidencia que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una instancia procesal adicional, lo que, en sus palabras, contribuye a que Bolivia tenga “la justicia más burocrática y con mayor riesgo moral del mundo”.

Explicó que, en muchos casos, los procesos judiciales siguen un recorrido excesivamente largo: juez ordinario, Tribunal Departamental, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, lo que calificó como una “locura” que incrementa la corrupción y agrava la retardación de justicia.

Propone eliminar el Tribunal Constitucional

Doria Medina reafirmó su postura de que el país debe eliminar el Tribunal Constitucional del sistema jurídico, argumentando que esta figura vigente desde la reforma constitucional, “ha sido una experiencia fracasada” y que existen otros países sin tribunales constitucionales que, según su criterio, funcionan mejor.

“El TCP ha fracasado y hay que hacerlo desaparecer”, concluyó Doria Medina, insistiendo en que la reforma judicial debe incluir la eliminación de este órgano para reducir la burocracia, mejorar la eficiencia del sistema y disminuir los incentivos a la corrupción.

