Diputado Rojas advierte que fallo del TCP buscaba dar una “salida elegante” a magistrados prorrogados

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Manolo Rojas (PDC), cuestionó el Auto Constitucional emitido por el magistrado René Espada, señalando que la resolución estaría diseñada para otorgar una “salida elegante y formal” a los magistrados autoprorrogados cuyo mandato ya concluyó.

“Lo que están buscando es una salida elegante, formal. Según este magistrado Espada ahora sí hay las condiciones, por eso se ha sentido dar 10 días hábiles para la renuncia”, afirmó Rojas, en referencia al plazo otorgado por el Auto Constitucional para que los exmagistrados presenten su dimisión.

El legislador advirtió que la decisión coincidió de manera sospechosa con la cercanía de la vacación judicial, lo que extendería el tiempo de permanencia de los autoprorrogados debido al cómputo de plazos en días hábiles.

“Estamos a puertas de una vacación judicial. Los plazos en Bolivia se computan en días hábiles, y qué dice el Auto Constitucional: 10 días hábiles. ¿Qué va a ocurrir? Al 9 de diciembre vamos a estar todavía en el plazo de los autoprorrogados, es decir, prácticamente hasta fin de año”, explicó.

Rojas sostuvo que el fallo constituía una maniobra para prolongar la presencia de los exmagistrados, Sin embargo una sala constitucional de Potosí instruyó la tarde de este martes el cese inmediato de los magistrados autoprorrogados.

Mire el video:

