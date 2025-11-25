“Para las chicas que salieron corriendo”: Se fueron sin pagar la cuenta y la mesera se vengó en TikTok (VIDEO)

Una joven mesera de California, Estados Unidos, generó un enorme revuelo en TikTok luego de publicar un video en el que reclama a un grupo de clientas que se retiró de su restaurante sin pagar una cuenta de 125 dólares. Una de ellas, además, dejó olvidados sus anteojos en la mesa y, como gesto de enojo, la empleada decidió romperlos frente a cámara.

“Espero que estos sean los 125 dólares”, escribió Jessica Guevara (@jurassicah) en el video que ya superó los 5,9 millones de reproducciones. En las imágenes, se la escucha decir: “Para las chicas que salieron corriendo sin pagar: dejaste tus anteojos, p…”, antes de pisotearlos con evidente indignación.

El clip rápidamente se viralizó y generó opiniones divididas. Ante la repercusión, Jessica publicó una segunda grabación para explicar el contexto.

“Para los que están quejándose en los comentarios, por favor, relájense”, pidió. Y añadió: “La razón por la que me enojé fue porque este grupo de chicas pidió comidas y bebidas que me esforcé en servir y debían más de 125 dólares que consumieron y no pagaron. Ese dinero salió de mi billetera”.

Jessica también reveló que, en ese momento, su gerente le hacía creer que debía cubrir las cuentas impagas con su propio salario. “Mi gerente constantemente me advertía que las cuentas sin pagar saldrían de mi bolsillo, y eso fue lo que pasó. Mi trabajo es de salario mínimo, gano 15 dólares la hora”, contó.

La joven admitió que desconocía sus derechos laborales y que, aunque en California es ilegal obligar a los trabajadores gastronómicos a cubrir pérdidas o robos del establecimiento, ella igual pagó la cuenta para evitar conflictos.

