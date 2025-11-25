Cardi B convirtió el cordón umbilical de su cuarto bebé en un colgante bañado en oro

La rapera estadounidense Cardi B volvió a generar titulares por una decisión poco convencional pero cargada de simbolismo tras el nacimiento de su cuarto hijo. La artista reveló recientemente que decidió convertir el cordón umbilical de su bebé en un colgante bañado en oro.

Para ello, la cantante recurrió a una empresa especializada en conservar elementos posparto, como la placenta y el cordón umbilical.

Según explican, el proceso consiste en deshidratar el cordón, darle forma (en este caso, un corazón) y cubrirlo con un baño dorado, transformándolo en una pieza de joyería única.

La compañía compartió un video del procedimiento, destacando que el cordón representa la primera conexión entre madre e hijo, un vínculo que muchas familias buscan preservar de diferentes maneras.

La elección de la joya generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos seguidores elogiaron la carga emocional y simbólica del gesto, otros lo consideraron inusual y fuera de lo común.

Aun así, Cardi B defendió su decisión, describiéndola como una manera única y especial de honrar la llegada de su hijo.

