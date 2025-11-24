Gobierno elimina la impresión de Ahora El Pueblo y suspende temporalmente ABI para reducir gastos

La vocera presidencial Carla Faval anunció que el periódico estatal Ahora El Pueblo dejará de circular en versión impresa para convertirse en digital, como parte de un plan de recorte de gastos. Además, confirmó la suspensión temporal de la Agencia Boliviana de Información (ABI) mientras se define su futuro institucional.

“El periódico Ahora El Pueblo dejará de imprimirse y se convertirá en formato digital, eliminando el gasto innecesario que estamos intentando recortar al Estado”, señaló.

Faval también confirmó que la Agencia Boliviana de Información (ABI) suspenderá sus operaciones de manera temporal, mientras se evalúa su reestructuración y se define el rumbo que tendrá la entidad. No descartó ajustes profundos en su funcionamiento.

“Estas acciones reafirman nuestro compromiso con una comunicación sobria, transparente y libre de lineamientos políticos”, afirmó la vocera.

Según adelantó, el Gobierno prevé anunciar en los próximos días los lineamientos finales sobre la continuidad y el rol que cumplirán estos medios estatales en la nueva estructura comunicacional.

