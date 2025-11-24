Creadora de contenido deja su empleo y gana $20.000 al mes mostrando su cuerpo con vello natural

“Cherry the Mistress”, una creadora de contenido erótico de Estados Unidos, dejó atrás su empleo en una cafetería para dedicarse de lleno a vender imágenes y videos de su cuerpo al natural. Hoy, con solo 20 años, asegura ganar cerca de 20.000 dólares al mes mostrando sus axilas sin depilar, un ingreso veinte veces mayor al que tenía como barista.

En una entrevista, Cherry contó que siempre se sintió cómoda expresando su sexualidad, pero que recién al abrir su cuenta de OnlyFans descubrió que podía convertirla en una fuente de estabilidad económica. “Podía trabajar para mí misma y dedicarle tiempo a lo que realmente quería”, afirmó.

Un cambio de mentalidad que empezó en el colegio

La joven explicó que todo comenzó durante una clase de Sociología, donde reflexionó sobre las normas de género y por qué las mujeres son presionadas desde niñas a depilarse.

“Mi familia y mis compañeros siempre me decían que debía afeitarme, así que lo hice durante años”, recordó.

Ese pensamiento la acompañó hasta que decidió no depilarse antes de una cita. Ese día marcó un antes y un después para ella. “No me afeité y no me arrepiento”, afirmó.

“Me dicen que soy una diosa”

Cherry reveló que muchos suscriptores valoran su vello corporal y la naturalidad de su cuerpo. “Me dicen que soy una diosa, que soy la mujer de sus sueños. Eso me hace sentir muy especial”, compartió.

Asegura que cada día dedica horas a fotografiarse, grabar contenido, editarlo y subirlo a las plataformas donde trabaja. “Mis fanáticos me hacen sentir sexy y segura de mí misma. Les debo mucho”, dijo.

Entre el éxito y las críticas

Aunque su comunidad la apoya, no está libre de comentarios negativos. “Algunos me llaman asquerosa o poco femenina. Incluso me han dicho que moriré sola”, relató.

Sin embargo, explicó que esas críticas ya no la afectan: “Aprendí a no detenerme en opiniones que buscan lastimarme. Me siento más segura que nunca”.

Cherry también aclaró que mantiene una relación estable desde hace años, pese a los rumores que la señalan como “soltera para siempre”.

