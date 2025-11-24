El cometa interestelar 3I/ATLAS se acerca a la Tierra: ¿Riesgo o espectáculo?

El cometa interestelar 3I/ATLAS, un objeto que ya se encuentra en ruta de salida de nuestro sistema solar, está acortando rápidamente su distancia con la Tierra, según informó el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia.

Este domingo 23 de noviembre, el cometa se situó a menos de 300 millones de kilómetros de nuestro planeta. Sin embargo, esta distancia se está reduciendo a un ritmo notable de 2 millones de kilómetros cada día.

La Tierra impulsa el acercamiento

Los científicos rusos explicaron que este vertiginoso acercamiento no se debe solo al movimiento del cometa, sino principalmente a la propia Tierra.

"El acercamiento del objeto a la Tierra se debe principalmente a los esfuerzos de la propia Tierra, cuyo movimiento orbital se dirige ahora casi exactamente hacia el punto en el cielo donde vuela el 3I/ATLAS", señalaron los expertos, informa la agencia TASS.

En esencia, la Tierra está "alcanzando" al cometa en su trayectoria orbital.

Posible máximo acercamiento en diciembre

A pesar de que el 3I/ATLAS ya está saliendo del sistema solar, su actual trayectoria lo mantiene en un curso que lo acerca a nuestro mundo. El Laboratorio de Astronomía Solar señaló la posibilidad de que el cometa alcance su punto de máximo acercamiento a la Tierra el próximo 19 de diciembre.

Los astrónomos continuarán monitoreando de cerca la trayectoria del 3I/ATLAS para confirmar la fecha y la distancia mínima final.

