TEMAS DE HOY:
Hombre murió en el baño Feminicidio en La Paz Eduardo Del Castillo

22ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

¿Tu celular dejará de tener WhatsApp en 2026? Esto es lo que debes hacer

La aplicación dejará de funcionar en modelos antiguos de iPhone y Android, afectando la comunicación y la seguridad de los datos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/12/2025 8:08

Mundo

Escuchar esta nota

A partir del inicio de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con una gran cantidad de teléfonos que no cumplen con los requisitos mínimos para recibir actualizaciones, nuevas funciones y protección ante amenazas digitales. 

Para los usuarios de equipos antiguos, la fecha límite es el 31 de diciembre de 2025. A partir de entonces, la aplicación dejará de funcionar, lo que puede afectar la comunicación y poner en riesgo la seguridad de la información almacenada.

Recomendaciones para no perder información

Especialistas aconsejan realizar una copia de seguridad de todas las conversaciones, fotos, videos y archivos de WhatsApp antes de la fecha límite. Esta acción permite conservar la información y transferirla a un nuevo dispositivo compatible. Además, es fundamental verificar si el teléfono permite actualizar su sistema operativo, ya que en algunos casos esto puede extender la vida útil del equipo y mantener la compatibilidad temporal con la aplicación.

Modelos de iPhone afectados

WhatsApp requerirá que los iPhone cuenten con iOS 15.1 o versiones superiores. Por ello, los siguientes modelos dejarán de ser compatibles:

  • iPhone 5c

  • iPhone 5s

  • iPhone 6

  • iPhone 6 Plus

  • Todos los modelos anteriores

Celulares Android que perderán acceso

En Android, WhatsApp solo funcionará en dispositivos con sistema operativo 5.0 o superior. Entre los modelos que quedarán fuera del servicio se encuentran:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy J2
  • LG: Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II Dual, L5 II
  • Motorola: Moto G (1ª generación), Moto E (1ª generación)
  • Sony: Xperia Z2, Xperia Z3
  • Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2
  • HTC: Modelos antiguos que no pueden actualizar su sistema operativo

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD