¿Tu celular dejará de tener WhatsApp en 2026? Esto es lo que debes hacer

A partir del inicio de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con una gran cantidad de teléfonos que no cumplen con los requisitos mínimos para recibir actualizaciones, nuevas funciones y protección ante amenazas digitales.

Para los usuarios de equipos antiguos, la fecha límite es el 31 de diciembre de 2025. A partir de entonces, la aplicación dejará de funcionar, lo que puede afectar la comunicación y poner en riesgo la seguridad de la información almacenada.

Recomendaciones para no perder información

Especialistas aconsejan realizar una copia de seguridad de todas las conversaciones, fotos, videos y archivos de WhatsApp antes de la fecha límite. Esta acción permite conservar la información y transferirla a un nuevo dispositivo compatible. Además, es fundamental verificar si el teléfono permite actualizar su sistema operativo, ya que en algunos casos esto puede extender la vida útil del equipo y mantener la compatibilidad temporal con la aplicación.

Modelos de iPhone afectados

WhatsApp requerirá que los iPhone cuenten con iOS 15.1 o versiones superiores. Por ello, los siguientes modelos dejarán de ser compatibles:

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Todos los modelos anteriores

Celulares Android que perderán acceso

En Android, WhatsApp solo funcionará en dispositivos con sistema operativo 5.0 o superior. Entre los modelos que quedarán fuera del servicio se encuentran:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy J2

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy J2 LG: Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II Dual, L5 II

Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II Dual, L5 II Motorola: Moto G (1ª generación), Moto E (1ª generación)

Moto G (1ª generación), Moto E (1ª generación) Sony: Xperia Z2, Xperia Z3

Xperia Z2, Xperia Z3 Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2

Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2 HTC: Modelos antiguos que no pueden actualizar su sistema operativo

