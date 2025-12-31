¿Tu celular dejará de tener WhatsApp en 2026? Esto es lo que debes hacer

La aplicación dejará de funcionar en modelos antiguos de iPhone y Android, afectando la comunicación y la seguridad de los datos.
31/12/2025 8:08
Escuchar esta nota
A partir del inicio de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con una gran cantidad de teléfonos que no cumplen con los requisitos mínimos para recibir actualizaciones, nuevas funciones y protección ante amenazas digitales.
Para los usuarios de equipos antiguos, la fecha límite es el 31 de diciembre de 2025. A partir de entonces, la aplicación dejará de funcionar, lo que puede afectar la comunicación y poner en riesgo la seguridad de la información almacenada.
Recomendaciones para no perder información
Especialistas aconsejan realizar una copia de seguridad de todas las conversaciones, fotos, videos y archivos de WhatsApp antes de la fecha límite. Esta acción permite conservar la información y transferirla a un nuevo dispositivo compatible. Además, es fundamental verificar si el teléfono permite actualizar su sistema operativo, ya que en algunos casos esto puede extender la vida útil del equipo y mantener la compatibilidad temporal con la aplicación.
Modelos de iPhone afectados
WhatsApp requerirá que los iPhone cuenten con iOS 15.1 o versiones superiores. Por ello, los siguientes modelos dejarán de ser compatibles:
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Todos los modelos anteriores
Celulares Android que perderán acceso
En Android, WhatsApp solo funcionará en dispositivos con sistema operativo 5.0 o superior. Entre los modelos que quedarán fuera del servicio se encuentran:
