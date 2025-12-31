TEMAS DE HOY:
Ciencia y tecnología

WhatsApp lanza novedades: Las felicitaciones por Año Nuevo ahora serán más divertidas

Meta lanzó una actualización especial de Nochevieja para que los usuarios celebren el cambio de año con videollamadas más interactivas, stickers animados y reacciones explosivas. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/12/2025 7:58

Si hay un momento del año en el que los servidores de WhatsApp trabajan a máxima velocidad, ese es la víspera de Año Nuevo. Miles de millones de mensajes de “Feliz 2026” cruzan el planeta en cuestión de minutos, y para acompañar esta avalancha de felicitaciones, Meta lanzó una actualización festiva cargada de novedades.

Entre las principales mejoras, destacan:

  • Efectos en videollamadas: quienes celebran la Nochevieja a distancia podrán activar animaciones en tiempo real durante las llamadas, como fuegos artificiales, confeti y estrellas.

  • Stickers animados en los Estados: por primera vez, WhatsApp permite subir stickers que se mueven. Para esta ocasión, se ha lanzado un diseño especial del “2026”, ideal para acompañar fotos de la cena o de las uvas.

  • Reacciones explosivas y nuevos packs de stickers: vuelve el efecto de confeti al reaccionar a los mensajes y, además, se pueden descargar stickers oficiales del 2026, evitando repetir los clásicos memes de cada año.

WhatsApp también ofrece recomendaciones para que la organización de la Nochevieja en los grupos sea más sencilla: fijar eventos para que todos sepan la hora de la reunión, usar encuestas para decidir menús o actividades, y compartir la ubicación en tiempo real para coordinar a los invitados.

La actualización ya se está desplegando globalmente. Si aún no aparecen los nuevos efectos, se recomienda actualizar la app desde Google Play Store o App Store antes de que suenen las campanadas.

