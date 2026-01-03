¿Qué televisores se quedarán sin Netflix a partir de 2026? Te contamos

Netflix suspenderá su aplicación en Smart TV y dispositivos antiguos como parte de una actualización tecnológica que busca mejorar la calidad de imagen, sonido y seguridad.
03/01/2026 17:58
A partir de marzo de 2026, Netflix dejará de funcionar en su aplicación oficial para televisores inteligentes y otros dispositivos fabricados antes de 2015. La medida afectará a millones de usuarios en regiones como América Latina y España, donde estos equipos continúan siendo ampliamente utilizados.
La compañía explicó que la decisión responde a la optimización de recursos y a la mejora de la experiencia del usuario, priorizando una mejor calidad de imagen, sonido y mayores estándares de seguridad.
Los dispositivos antiguos presentan limitaciones técnicas de hardware y software que dificultan la incorporación de nuevas funciones y actualizaciones.
Los usuarios que intenten acceder a la plataforma desde estos dispositivos recibirán mensajes indicando que Netflix ya no está disponible. Además, no podrán instalar ni actualizar la aplicación, lo que implica la pérdida de nuevas funciones y actualizaciones de seguridad.
Netflix aclaró que el servicio seguirá funcionando con normalidad en computadoras, teléfonos móviles, tablets y televisores fabricados a partir de 2015.
Como alternativa, quienes tengan equipos antiguos podrán acceder a la plataforma mediante dispositivos externos de streaming como Roku, Fire TV Stick o Chromecast, conectados a través de HDMI.
