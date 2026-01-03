¿Qué televisores se quedarán sin Netflix a partir de 2026? Te contamos

A partir de marzo de 2026, Netflix dejará de funcionar en su aplicación oficial para televisores inteligentes y otros dispositivos fabricados antes de 2015. La medida afectará a millones de usuarios en regiones como América Latina y España, donde estos equipos continúan siendo ampliamente utilizados.

La compañía explicó que la decisión responde a la optimización de recursos y a la mejora de la experiencia del usuario, priorizando una mejor calidad de imagen, sonido y mayores estándares de seguridad.

Los dispositivos antiguos presentan limitaciones técnicas de hardware y software que dificultan la incorporación de nuevas funciones y actualizaciones.

Entre los equipos afectados se encuentran televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y Panasonic, además de dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación. En el caso de Samsung, dejarán de ser compatibles los modelos Smart TV EOS fabricados entre 2012 y 2015, mientras que en Sony perderán acceso varias series Bravia producidas antes de ese año.

Los usuarios que intenten acceder a la plataforma desde estos dispositivos recibirán mensajes indicando que Netflix ya no está disponible. Además, no podrán instalar ni actualizar la aplicación, lo que implica la pérdida de nuevas funciones y actualizaciones de seguridad.

Netflix aclaró que el servicio seguirá funcionando con normalidad en computadoras, teléfonos móviles, tablets y televisores fabricados a partir de 2015.

Como alternativa, quienes tengan equipos antiguos podrán acceder a la plataforma mediante dispositivos externos de streaming como Roku, Fire TV Stick o Chromecast, conectados a través de HDMI.

