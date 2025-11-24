TEMAS DE HOY:
¡Verídico! Más de 10 policías “arrestan” a un maniquí en plena protesta en Londres (VIDEO)

En imágenes compartidas en redes sociales se puede ver a policías 'llevarse' al maniquí.

Ligia Portillo

24/11/2025 12:02

¡Verídico! Más de 10 policías “arrestan” a un maniquí en plena protesta en Londres (VIDEO). Foto: Captura de pantalla
Londres

Escuchar esta nota

En medio de una protesta propalestina en Londres, lo inesperado se volvió viral: más de una decena de policías “detuvieron” a un maniquí de mujer que sostenía un cartel con la frase: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”, en referencia a la organización que el Gobierno británico prohibió oficialmente en julio.

El curioso episodio fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes, los agentes rodean al maniquí, lo levantan y lo introducen en una furgoneta policial mientras algunos manifestantes no podían contener la risa ante la surreal escena.

En la grabación se ve cómo más de 10 policías se llevan al maniquí de mujer a su furgoneta, en medio de las risas de manifestantes.

El hecho ha generado todo tipo de comentarios, mientras algunos critican la acción policial por lo que consideran un exceso, otros destacan el toque de humor involuntario que le dio la protesta. Este episodio evidencia cómo, en tiempos de tensión y activismo social, incluso un maniquí puede convertirse en protagonista.

Mira el video:

 

