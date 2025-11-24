La tarotista Edmé Diana Balcázar llegó para responder una pregunta que todos, aunque lo neguemos, queremos saber: ¿cómo aman los signos del zodiaco y cómo terminarán este 2025?

Entre risas, complicidades y alguna que otra confesión inesperada, la conversación se convirtió en un recorrido emocional por la intensidad, los miedos, la pasión y las esperanzas con las que cada signo vive el amor… y con las que se prepara para cerrar este año nueve, clave para soltar y recomenzar.

¿Cómo aman los signos zodiacales de fuego y agua? ¿Cómo cerrarán este 2025? Foto: Freepik

LEO: amor en grande y con intensidad

El signo de fuego, Leo, “ama a lo grande. Quiere atención, pasión, fuego y alguien que pueda sostener esa intensidad”.

¿Cómo terminan el 2025?

Aunque hoy estén indecisos —“¿sigo?, ¿no sigo?”—, Leo cerrará el año en paz, con claridad emocional… pero, ojo: “Parece que la persona que trae esa paz no es la actual”, aseguró Balcázar

¿Cómo aman los signos zodiacales de fuego y agua? ¿Cómo cerrarán este 2025? Foto: Freepik

SAGITARIO: el fuego libre que decide amar a su manera

Sagitario no huye del amor, huye de la rutina. “Si mañana hay que irse a China, Sagitario hace maletas sin preguntar”.



¿Cómo termina su 2025?

Con impulso, aventura y claridad. Sagitario cierra caminos que le pesan y se queda con lo que le hace vibrar.

¿Cómo aman los signos zodiacales de fuego y agua? ¿Cómo cerrarán este 2025? Foto: Pixabay

GÉMINIS: emociones y una llave al corazón

Dicen que Géminis es indeciso, pero no siempre. Hay que ver su Luna, y al tirar las cartas, apareció: la llave dorada. ¿Qué significa? Que Géminis cierra el año desbloqueando asuntos del corazón.

Todo lo que estuvo flojo se ordena, mejora o culmina de buena manera. Sea amor pasajero, relación estable o incluso “choque y fuga”, algo se concreta.



¿Cómo aman los signos zodiacales de fuego y agua? ¿Cómo cerrarán este 2025? Foto: Freepik

PISCIS: el corazón más tierno del zodiaco

“Pisiciiis… ay, Piscis”, dijo Edmé con un suspiro. Es el signo más empático, el más espiritual, el que carga con todos. Y por eso lo dañan más en el amor. La carta reveló sentimientos profundos, claros y dirigidos a una persona.

¿Cómo termina 2025 Piscis?

Enamorado. Clarito y sin medias tintas.

¿Y para todos los signos? Un cierre necesario

Edmé Cerró con una frase que dejó a todos pensando: “2025 es un año nueve: es para cerrar.” Cerrar ciclos, cerrar relaciones que ya pesan, cerrar hábitos que duelen, cerrar todo lo que no suma. ¿Por qué? El 2026 es un año uno, el inicio, la semilla, el renacer. “Lo que estuvo mal en 2025 cambiará completamente en el 2026”, adelantó.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play