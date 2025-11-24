¡Terrible! Adolescente fue brutalmente golpeado por negarse a consumir sustancias controladas en Santa Cruz

El hecho fue denunciado por el padre del adolescente, quien contó a Red Uno que su hijo fue brutalmente agredido dentro de su colegio.

El ataque ocurrió en el baño de la unidad educativa, donde el menor ingresó y encontró a uno de sus compañeros consumiendo sustancias controladas. El agresor, presuntamente, le ofreció drogas, pero el adolescente se negó.

“Mi hijo entró a hacer sus necesidades y ahí lo encontró al muchacho drogándose. El muchacho le dijo: ‘Toma y échate una lineada’, y mi hijo le dijo que no”, relató el padre de la víctima.

De acuerdo con su testimonio, el agresor, que aparentemente estaba bajo los efectos de las drogas, se alteró ante la negativa y reaccionó violentamente, más aún cuando el menor botó la sustancia. Fue entonces cuando lo golpeó de manera brutal.

“Le pegó a mi hijo, le quebró la nariz, le pateó la cabeza. Mi hijo está mal, ahora está internado en el Hospital Japonés”, lamentó el padre denunciante.

El adolescente se encuentra gravemente afectado, con dos fracturas nasales. El padre también afirmó que el agresor amenazó a su hijo para que no contara lo ocurrido. Ahora pide la intervención de las autoridades y que se haga justicia.

