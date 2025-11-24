“Su nariz está partida”: menor agredido por no consumir droga en su colegio será operado

La madre del adolescente afirmó que su hijo requiere una operación, según lo señalaron los médicos que lo atendieron, debido a que presenta dos fracturas en la nariz, además de lesiones en la cabeza y el cuerpo.

El menor permanece internado en el Hospital Japonés, donde se espera la última evaluación médica previa a la cirugía.

“Estoy esperando la valoración del otorrino a mi hijo, porque su nariz está partida. Me indicaron en el centro de salud que sí será operado; el especialista me avisará qué procedimiento se realizará. Mi hijo se encuentra un poco decaído y con miedo por represalias”, manifestó la madre.

La mujer añadió que el adolescente también presenta edemas en la cabeza, por lo que se aguarda la evolución de su cuadro clínico.

Según los antecedentes del caso, la agresión ocurrió presuntamente dentro del baño del colegio ubicado en el centro de Santa Cruz, cuando el menor ingresó a hacer sus necesidades y encontró a otro estudiante consumiendo sustancias controladas.

De acuerdo con la denuncia, el agresor, presuntamente bajo efectos de droga, ofreció la sustancia al adolescente y se alteró tras la negativa de consumir, el menor al negarse había botado la sustancia. Fue entonces cuando el atacante lo golpeó violentamente.

La familia de la víctima pide a las autoridades que agilicen las investigaciones y que se apliquen sanciones contra los padres del agresor, quien habría intentado obligar al menor a consumir droga y luego lo agredió brutalmente.

