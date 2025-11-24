TEMAS DE HOY:
Policial

¡Terrible! Seis policías heridos tras el ataque de encapuchados a una comisaría en Patacamaya

Los encapuchados ingresaron a la comisaría con el fin de liberar a un sujeto detenido por ser encontrado en su vehículo con una menor de edad. Durante el ataque, los agresores rompieron vidrios y lanzaron piedras.

Red Uno de Bolivia

24/11/2025 8:29

Foto: Red Uno
La Paz

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, brindó este lunes a Red Uno un informe detallado de lo que fue el ataque protagonizado por un grupo de personas a una comisaría en Patacamaya.

El hecho violento se registró el fin de semana en la localidad de Patacamaya, en La Paz, donde varios sujetos encapuchados intentaron ingresar por la fuerza a la jefatura policial con el objetivo de liberar a un detenido.

Según reportes de la Policía, los individuos ingresaron con pasamontañas y otros con parte del rostro cubierto, atacaron la infraestructura de la jefatura policial.

Salgueiro explicó que los encapuchados buscaban liberar a un hombre de 28 años que fue arrestado tras ser encontrado dentro de un vehículo junto a una menor de 17 años.

“Los efectivos detuvieron a un hombre de 28 años con una menor de sexo femenino de 17; ambos estaban juntos en horas de la noche y el varón no supo explicar qué hacía con la menor”, reportó el coronel.

Durante el ataque, los agresores golpearon a los policías, dejando seis efectivos heridos con policontusiones. Además, causaron daños materiales, rompieron vidrios y afectaron parte de la estructura. Según la Policía, al menos 30 personas participaron del intento de rescate y violenta agresión.

El detenido terminó siendo liberado debido a la violencia del ataque. El caso continúa en investigación y buscan dar con los responsables del hecho, ya que se logró capturar en imágenes a algunos de los agresores.

 

