¡No tires tus tapitas! Súmate a la Tapatón y ayuda a niños con cáncer

La ciudad se prepara para vivir una nueva edición de la Tapatón, la campaña de recolección de tapitas que cada año contribuye con medicamentos para los niños del Hospital Oncológico. El evento se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre, y los organizadores hacen un llamado a la población a sumarse a esta causa.

El año pasado, la solidaridad de los ciudadanos permitió recolectar más de 10.000 toneladas de tapitas, un logro que marcó un récord en la historia de la Tapatón. Este año, la meta es superar esa cifra, reforzando el mensaje de que cada tapita cuenta y que cada gesto de solidaridad puede cambiar vidas.

Durante la presentación del evento, los estudiantes del Colegio Luz de Mundo lograron recolectar 5 toneladas de botellas y más de 100 kilos de tapitas, clasificadas cuidadosamente por colores.

El director del colegio destacó la importancia de inculcar en los estudiantes valores de empatía y solidaridad. “Si con una sola tapita podemos ayudar a un niño, ese gesto vale la pena”, afirmó un estudiante de la pre-promoción.

Los organizadores invitan a todos los ciudadanos a recolectar tapitas en casa, en colegios, barrios y edificios, y llevarlas al evento central que se desarrollará en instalaciones de Empacar Express ubicado en el cuarto anillo y avenida Paraguá.

