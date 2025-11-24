¿Cómo están los precios de las verduras en este inicio de semana?

Al comenzar la semana, el antiguo mercado Abasto en Santa Cruz registra una amplia oferta de verduras frescas y a precios accesibles para las familias.

Entre los productos más buscados, el pimentón se comercializa a 10 bolivianos la docena en su tamaño grande, mientras que los más pequeños oscilan entre 3 y 4 bolivianos la docena.

La arveja mantiene un precio de 15 bolivianos por 3 libras, convirtiéndose en una de las opciones más convenientes para la preparación de guisos y sopas.

La zanahoria, otro producto básico de la canasta familiar, se vende entre 30 y 40 bolivianos la arroba, dependiendo de la calidad y tamaño. Para quienes prefieren comprar porciones pequeñas, las bolsas listas para llevar cuestan 3 o 5 bolivianos.

En el caso de la lechuga, la canasta completa se ofrece a 50 bolivianos, mientras que los ramos sueltos se venden a 2 o 3 por 5 bolivianos, una alternativa económica para las compras del día a día.

Otros productos como calabacín, repollo, coliflor, zapallo y tomate también muestran buena disponibilidad. El tomate, en particular, registra una ligera baja, con cajas que pasaron de 16 a 14 bolivianos.

Las familias pueden encontrar múltiples alternativas para abastecerse a precios favorables en este inicio de semana.

