TEMAS DE HOY:
menor golpeado herida en accidente accidente en la G-77

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Cómo están los precios de las verduras en este inicio de semana?

El mercado antiguo Abasto inició la semana con una amplia oferta de productos frescos y costos accesibles. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/11/2025 7:32

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Al comenzar la semana, el antiguo mercado Abasto en Santa Cruz registra una amplia oferta de verduras frescas y a precios accesibles para las familias.

Entre los productos más buscados, el pimentón se comercializa a 10 bolivianos la docena en su tamaño grande, mientras que los más pequeños oscilan entre 3 y 4 bolivianos la docena.

La arveja mantiene un precio de 15 bolivianos por 3 libras, convirtiéndose en una de las opciones más convenientes para la preparación de guisos y sopas.

La zanahoria, otro producto básico de la canasta familiar, se vende entre 30 y 40 bolivianos la arroba, dependiendo de la calidad y tamaño. Para quienes prefieren comprar porciones pequeñas, las bolsas listas para llevar cuestan 3 o 5 bolivianos.

En el caso de la lechuga, la canasta completa se ofrece a 50 bolivianos, mientras que los ramos sueltos se venden a 2 o 3 por 5 bolivianos, una alternativa económica para las compras del día a día.

Otros productos como calabacín, repollo, coliflor, zapallo y tomate también muestran buena disponibilidad. El tomate, en particular, registra una ligera baja, con cajas que pasaron de 16 a 14 bolivianos.

Las familias pueden encontrar múltiples alternativas para abastecerse a precios favorables en este inicio de semana.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD