Familiares despiden a Freddy Carballo, víctima del trágico choque en la G-77

Una tragedia ocurrió el sábado en la avenida G-77, en Santa Cruz, donde un choque frontal entre dos motocicletas dejó cuatro personas heridas y terminó con la vida de un joven identificado como Freddy Carballo.

Carballo, trasladado inicialmente a una clínica tras el siniestro, falleció la madrugada de este domingo en el hospital de Warnes. Su cuerpo permanecía hasta el mediodía en la morgue de la Pampa de la Isla, mientras su familia realizaba los trámites para trasladarlo a Muyupampa y darle su último adiós.

El accidente no solo cobró la vida de Freddy, sino que dejó secuelas graves en otras víctimas. Uno de los jóvenes involucrados perdió una pierna y permanece internado en terapia intensiva. Una familiar del afectado lamentó que se enteraran del accidente a través de los medios de comunicación y denunció que los ocupantes de la otra motocicleta estaban en estado de ebriedad.

“Nadie le va a devolver la pierna, ni los responsables del accidente, por más que paguen todos los gastos médicos”, dijo la familiar, quien también exigió justicia y pidió que los culpables se hagan responsables de la tragedia. La víctima sobreviviente, además, era proveedor para su familia: trabajaba como vendedor de salteñas y se hacía cargo de sus dos hijos.

El choque frontal del sábado dejó cuatro personas heridas y desató el dolor de familiares y vecinos. La tragedia resalta la necesidad de investigar las circunstancias del accidente y asegurar que se haga justicia.

