Reguetonero Eddy Lover permanece detenido en la Felcc a la espera de su audiencia cautelar

El Ministerio Público decidió imputar formalmente al reguetonero panameño Eddy Lover por los presuntos delitos de extorsión, estafa, incumplimiento de contrato y amenazas, tras su detención la madrugada de este domingo en la ciudad de La Paz. El artista permanece en la cárceleta de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde aguarda la audiencia de medidas cautelares, cuya fecha y hora deberán ser fijadas por un juez en las próximas horas.

La aprehensión de Eddy Lover se produjo luego de que el cantante no se presentara al concierto programado para el jueves 20 de noviembre en Santa Cruz, evento organizado por la productora @showyan.bo. Su ausencia —según los representantes legales de la empresa— generó pérdidas económicas, perjuicios logísticos y daños contractuales significativos, lo que motivó la presentación de una denuncia formal.

Tras activarse el proceso legal, la Policía coordinó con los abogados de la productora para ejecutar un operativo de traslado del artista hasta dependencias de la FELCC, donde prestó su declaración informativa. Posteriormente, el Ministerio Público decidió ampliar el caso e iniciar la imputación por los delitos mencionados.

El proceso ahora queda en manos de la autoridad judicial, que deberá determinar si el cantante enfrentará medidas como detención preventiva, arresto domiciliario u otras disposiciones legales. Mientras tanto, la productora afectada exige resarcimiento total por los daños ocasionados.

Hasta el momento, Eddy Lover no ha emitido declaraciones públicas sobre su situación legal ni sobre las acusaciones en su contra.

