Eddy Lover es arrestado en La Paz tras faltar a concierto en Santa Cruz

El cantante panameño Eddy Lover fue arrestado en la ciudad de La Paz la madrugada de este domingo tras no presentarse a un concierto programado en Santa Cruz, generando pérdidas económicas y logísticas a la productora organizadora del evento.

El artista debía presentarse el jueves 21 de noviembre en un espectáculo organizado por la productora @showyan.bo, pero su ausencia provocó daños significativos, según indicaron los representantes legales de la empresa.

Ante esta situación, la productora presentó la denuncia correspondiente por incumplimiento de contrato.

La Policía, en coordinación con los representantes legales de la productora, llevó a cabo un operativo para trasladar al cantante a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde brindó su declaración informativa.

El caso se encuentra actualmente en manos de la autoridad judicial competente, que definirá las medidas correspondientes. Mientras tanto, la productora afectada exige el resarcimiento por los perjuicios ocasionados.

Hasta el momento, Eddy Lover no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

